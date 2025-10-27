Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на підтримку найвразливіших громадян.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми підтримки «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», про що повідомляє Politeka.

Як інформує організація «Карітас» у своєму Телеграм-каналі, прийом заявок уже стартував. Ініціатива спрямована на домогосподарства, житло яких після 24 лютого 2022 року зазнало незначних ушкоджень під час обстрілів. Представники організації радять потенційним учасникам не зволікати з поданням документів, щоб отримати шанс на включення до програми.

Підтримка передбачена для жителів територій, де нині спостерігається відносна стабільність безпекової ситуації. Крім цього, враховується рівень доходів: участь дозволена, якщо середній місячний показник на одного члена сім’ї не перевищує 6318 гривень або якщо хтось із родини втратив роботу.

Особи, які раніше користувалися державною чи благодійною фінансовою допомогою або отримували ремонтні послуги, не включаються до списків. Під час розгляду заяв звертають увагу на категорії вразливості — це люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими недугами, самотні пенсіонери віком від шістдесяти років, багатодітні родини, одинокі батьки, вагітні жінки та матері з малюками до трирічного віку.

Подати заявку можуть ті, у кого пошкоджено вікна, двері чи дах. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету онлайн. Після цього представник програми зв’язується із заявником і пояснює подальший порядок дій. Додаткову інформацію можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію: 0672598040 або 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на підтримку найвразливіших громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечуючи адресну турботу та реальну допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу

Також Politeka писала, Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області: жителів попередили