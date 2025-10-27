Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", о чем сообщает Politeka.

Как сообщает организация «Каритас» в своем Телеграмм-канале, прием заявок уже стартовал. Инициатива направлена ​​на домохозяйства, жилье которых после 24 февраля 2022 года получило незначительные повреждения во время обстрелов. Представители организации советуют потенциальным участникам не медлить с представлением документов, чтобы получить шанс на включение в программу.

Поддержка предусмотрена для жителей территорий, где в настоящее время наблюдается относительная стабильность ситуации безопасности. Кроме того, учитывается уровень доходов: участие разрешено, если средний месячный показатель на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или если кто-то из семьи потерял работу.

Лица, ранее пользовавшиеся государственной или благотворительной финансовой помощью или получавшие ремонтные услуги, не включаются в списки. При рассмотрении заявлений обращают внимание на категории уязвимости — это люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми недугами, одинокие пенсионеры от шестидесяти лет, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малышами до трехлетнего возраста.

Подать заявку могут те, у кого повреждены окна, двери или крыша. Для этого необходимо заполнить специальную анкету онлайн. Затем представитель программы связывается с заявителем и объясняет дальнейший порядок действий. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по горячей линии: 0672598040 или 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье направлена ​​на поддержку самых уязвимых граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечивая адресную заботу и реальную помощь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали стоит обратить внимание

Также Politeka писала, График отключения света в неделю с 13 по 19 октября в Запорожской области: жителей предупредили