Дефіцит продуктів у Кривому Розі насамперед позначається на вартості свинини, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже помітили суттєве здорожчання м’яса на ринках і у магазинах. Проблема залишається актуальною, адже поголів’я свиней у приватних господарствах продовжує скорочуватися, а пропозиція на внутрішньому ринку не встигає за попитом.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року вартість мʼяса зросла на 34%, а у річному вимірі — на 60%. Основною причиною стало зменшення поголів’я до 4,5 мільйона голів переважно у приватних господарствах.

Такі умови і формують дефіцит продуктів у Кривому Розі, який безпосередньо впливає на вартість та доступність продукції для споживачів. У вересні ціни на живу вагу свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

Однією з реакцій ринку на певний дефіцит продуктів в країні, зокрема й у Кривому Розі, стало активне зростання імпорту. Лише у серпні 2025 року в Україну було ввезено 4,6 тисяч тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні.

Загалом за 8 місяців цього року поставки склали 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це найбільший показник із 2022 року.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги імпорту можуть перевищити 25 тисяч тонн. Основна частина постачань очікується у другій половині року.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: отримати допомогу можна жителям двох населених пунктів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі: українцям доступна виплата, як можна отримати кошти.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови потрібно виконати для отримання цієї виплати.