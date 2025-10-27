Дефицит продуктов в Кривом Роге, прежде всего, сказывается на стоимости свинины, сообщает Politeka.

Местные жители уже заметили существенное удорожание мяса на рынках и в магазинах. Проблема остается актуальной, ведь поголовье свиней в частных хозяйствах продолжает сокращаться, а предложение на внутреннем рынке не успевает спрос.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 стоимость мяса выросла на 34%, а в годовом измерении — на 60%. Основной причиной стало уменьшение поголовья до 4,5 миллионов голов преимущественно в частных хозяйствах.

Такие условия и формируют дефицит продуктов в Кривом Роге, который оказывает непосредственное влияние на стоимость и доступность продукции для потребителей. В сентябре цены на живой вес беконных свиней колебались от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Одной из реакций рынка на определенный дефицит продуктов в стране, в том числе и в Кривом Роге, стал активный рост импорта. Только в августе 2025 года в Украину было ввезено 4,6 тысячи тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле.

В целом за 8 месяцев этого года поставки составили 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это самый большой показатель с 2022 года.

До конца года эксперты прогнозируют, что объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн. Основная часть поставок ожидается во второй половине года.

