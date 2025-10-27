Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрями.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різноманітними можливостями у торгівлі, логістиці та сфері обслуговування, що дозволяє обрати підходящу діяльність відповідно до досвіду та формату зайнятості, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщено на порталі work.ua, де подано перевірені пропозиції від різних компаній.

Компанія Adelina Call Center & BPO шукає операторів мобільного зв’язку. Заробітна плата становить від 20 000 до 22 000 грн. Пропонують офіційне оформлення, оплачуване навчання, дистанційний формат. Основні обов’язки включають консультування клієнтів, допомогу у виборі тарифів, внесення інформації до системи, створення позитивного користувацького досвіду. Серед вимог — грамотна українська мова, уважність, знання комп’ютера, доброзичливість, прагнення до розвитку. Перевагу мають ветерани.

Ще одна можливість — посада продавця-консультанта телефонів і аксесуарів у мережі My Device. Оплата праці залежить від результатів продажів і коливається в межах 22 000–45 000 грн. Пропонують зручне місце біля метро, оплачуване стажування, наставництво, курси іноземних мов. Працівники можуть планувати графік самостійно, отримуючи дохід із кожної угоди.

Компанія «Омега//» відкрила вакансію комірника або комірниці. Оплата — 27 500 грн за 168 годин. Передбачено офіційне оформлення з першого дня, проживання в гуртожитку, оплату проїзду, знижки на харчування та комплектуючі. Основні завдання: пакування, розміщення товарів, збір і відвантаження замовлень. Серед вимог — порядність, уважність, командна робота, готовність до фізичних навантажень.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрями — телекомунікації, продажі, складську діяльність. Вона передбачає офіційне працевлаштування, навчання, стабільний дохід і можливість залишатися активними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.