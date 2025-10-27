Работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные направления.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​разнообразными возможностями в торговле, логистике и сфере обслуживания, что позволяет выбрать подходящую деятельность в соответствии с опытом и форматом занятости, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии размещены на портале work.ua , где представлены проверенные предложения от разных компаний.

Компания Adelina Call Center&BPO ищет операторов мобильной связи. Заработная плата составляет от 20000 до 22000 грн. Предлагают официальное оформление, оплачиваемое обучение, дистанционный формат. Основные обязанности включают в себя консультирование клиентов, помощь в выборе тарифов, внесение информации в систему, создание положительного пользовательского опыта. Среди требований грамотный украинский язык, внимательность, знание компьютера, доброжелательность, стремление к развитию. Предпочтение имеют ветераны.

Еще одна возможность – должность продавца -консультанта телефонов и аксессуаров в сети My Device . Оплата труда зависит от результатов продаж и колеблется в пределах 22000-45000 грн. Предлагают удобное место возле метро, ​​оплачиваемую стажировку, наставничество, курсы иностранных языков. Работники могут планировать график самостоятельно, получая доход с каждой сделки.

Компания «Омега//» открыла вакансию кладовщика или кладовщика. Оплата - 27 500 грн за 168 часов. Предусмотрено официальное оформление с первого дня, проживание в общежитии, оплата проезда, скидки на питание и комплектующие. Основные задачи: упаковка, размещение товаров, сбор и отгрузка заказов. Среди требований – порядочность, внимательность, командная работа, готовность к физическим нагрузкам.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные направления – телекоммуникации, продажи, складскую деятельность. Она подразумевает официальное трудоустройство, обучение, стабильный доход и возможность оставаться активными.

