Дефіцит продуктів у Чернігівській області у супермаркетах може виникнути через невисокий врожай одного з товарів, повідомляє Politeka.

Поточна кількість зібраного меду цьогоріч становить лише 25-35% від середньоврожайного, тому його вистачає лише для внутрішнього споживання.

Такий дефіцит цього продукту у Чернігівській області безпосередньо впливає на ринок та формує цінники, які споживачі бачать у магазинах.

За словами Сергія Шароніна, голови ради директорів компанії "Пасіка 21", основними оптовими покупцями в середньоврожайний рік є експортери. Вони скуповують близько трьох чвертей врожаю і саме вони встановлюють оптову ціну.

Вартість на експорт не залежить від наявності меду всередині країни. Інший оптовий канал складають фасувальники, які постачають продукцію у роздрібні мережі під власним брендом або ТМ мереж.

Проте їхня частка складає лише 3-4% від врожаю, і цей канал майже не впливає на оптові чи роздрібні цінники. Через це дефіцит продуктів у Чернігівській області відчувається ще сильніше, адже основна маса меду відправляється на експорт.

Роздрібні мережі намагаються стримувати зростання вартості. Вони рідко орієнтуються на ринкові умови. Тому навіть при підвищенні оптової ціни меду, він може зникати з полиць, а не дорожчати, бо постачальники відмовляються продавати нижче собівартості.

Оптова ціна на експорт до ЄС вже перевищує 90 гривень за кілограм, що робить поставки за кордон вигіднішими, ніж внутрішній продаж. Невелика частина продукції реалізується через прямі продажі пасічників та посередників, приблизно 20% урожаю.

І саме цей канал формує видиму роздрібну вартість. Перепродавці дрібним оптом швидко реагують на зміни і підвищують цінники, випереджаючи ринок.

