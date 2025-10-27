Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана компенсувати відсутність пенсійних виплат і забезпечити базову фінансову підтримку літніх людей.

У Дніпропетровській області запроваджено державну грошову допомогу для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього страхового стажу для призначення пенсії.

Про це нагадали у ПФУ.

Така допомога покликана компенсувати відсутність пенсійних виплат і забезпечити базову фінансову підтримку літніх людей. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Умови виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році для виходу на пенсію за віком встановлено такі вимоги до страхового стажу:

у 60 років — не менше 32 років стажу;

у 63 роки — за наявності щонайменше 22 років стажу;

у 65 років — за умови, що людина має не менше 15 років стажу.

Якщо після досягнення 65-ти громадянин не має достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, він може отримати державну соціальну підтримку особам, які не мають права на пенсію.

Хто може претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Таку виплату можуть оформити громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Розмір виплати

Згідно із законодавством, розмір соціальної підтримки для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30 % від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином, у 2025 році ця сума дорівнює 708,3 гривні на місяць.

Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, якщо розмір призначеної допомоги менший за прожитковий мінімум, держава здійснює адресну доплату, щоб загальна виплата дорівнювала 2361 гривні. Такий механізм дозволяє забезпечити мінімально гарантований рівень доходу для людей похилого віку, які не мають пенсійних виплат.

Як подати заявку на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Оформити державну соціальну допомогу у Дніпропетровській області можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України, через уповноважених представників місцевих рад або у ЦНАПі;

онлайн — за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільного застосунку Пенсійного фонду або порталу "Дія" (за наявності кваліфікованого електронного підпису);

поштою — надіславши документи до відповідного територіального управління Пенсійного фонду України.

