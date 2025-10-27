Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана компенсировать отсутствие пенсионных выплат и обеспечить базовую финансовую поддержку пожилых людей.

В Днепропетровской области введена государственная денежная помощь для пенсионеров, достигших пенсионного возраста, но не получивших достаточного страхового стажа для назначения пенсии, пишет Politeka.

Об этом напомнили в ПФУ.

Такая помощь призвана компенсировать отсутствие пенсионных выплат и обеспечить базовую финансовую поддержку пожилых людей. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, сообщает Politeka.

Условия выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту установлены следующие требования к страховому стажу:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года - при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет - при условии, что человек имеет не менее 15 лет стажа.

Если после достижения 65 гражданин не имеет достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, он может получить государственную социальную поддержку лицам, не имеющим права на пенсию.

Кто может претендовать на пособие для пенсионеров в Днепропетровской области

Такую выплату могут оформить граждане, среднемесячный совокупный доход которых за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Размер выплаты

Согласно законодательству размер социальной поддержки для лиц, не имеющих права на пенсию, составляет 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Таким образом, в 2025 году эта сумма равняется 708,3 гривны в месяц.

Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, если размер назначенной помощи меньше прожиточного минимума, государство осуществляет адресную доплату, чтобы общая выплата равнялась 2361 гривне. Такой механизм позволяет обеспечить минимально гарантированный уровень дохода для пожилых людей, не имеющих пенсионных выплат.

Как подать заявку на получение денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области

Оформить государственную социальную помощь в Днепропетровской области можно несколькими способами:

лично - в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда Украины, через уполномоченных представителей местных советов или в ЦНАПе;

онлайн - с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ, мобильного приложения ПФУ или портала "Дия" (при наличии квалифицированной электронной подписи);

почтой — отправив документы в соответствующее территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

