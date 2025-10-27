Дефицит продуктов в Черниговской области в супермаркетах может возникнуть из-за невысокого урожая одного из товаров, сообщает Politeka.

Текущее количество собранного меда в этом году составляет всего 25-35% среднеурожайного, поэтому его хватает только для внутреннего потребления.

Такой дефицит этого продукта в Черниговской области оказывает непосредственное влияние на рынок и формирует ценники, которые потребители видят в магазинах.

По словам Сергея Шаронина, главы совета директоров компании "Пасека 21", основными оптовыми покупателями в среднеурожайный год являются экспортеры. Они скупают около трех четвертей урожая, и именно они устанавливают оптовую цену.

Цена на экспорт не зависит от наличия меда внутри страны. Другой оптовый канал составляют фасовщики, снабжающие продукцию розничными сетями под собственным брендом или ТМ сетей.

Однако их доля составляет лишь 3-4% урожая, и этот канал почти не влияет на оптовые или розничные ценники. Поэтому дефицит продуктов в Черниговской области ощущается еще сильнее, ведь основная масса меда отправляется на экспорт.

Розничные сети пробуют сдерживать рост стоимости. Они редко ориентируются на рыночные условия. Поэтому даже при повышении оптовой цены меда он может исчезать с полок, а не дорожать, потому что поставщики отказываются продавать ниже себестоимости.

Оптовая цена на экспорт в ЕС уже превышает 90 гривен за килограмм, что делает поставки за границу выгоднее внутренней продажи. Небольшая часть продукции реализуется через прямые продажи пчеловодов и посредников, примерно 20% урожая.

И именно этот канал формирует видимую розничную стоимость. Перепродавцы мелким оптом быстро реагируют на изменения и повышают ценники, опережая рынок.

