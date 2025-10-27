Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в виде специальных наборов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продолжают предоставляться Департаментом социальной политики Днепровского городского совета, пишет Politeka.net.

Об этом напомнили в пресс-службе Департамента социальной политики Днепровского городского совета.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить в виде специальных наборов. Они являют собой большие пищевые боксы, в состав которых входят основные продукты длительного хранения.

Среди них мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Такой набор позволяет человеку или семье иметь необходимый запас продуктов на время, не беспокоясь о ежедневном питании.

Право на получение этих наборов имеют только некоторые категории граждан. Продуктовые боксы выдаются следующим категориям лиц : людям с инвалидностью, пожилым людям, матерям с детьми, детям в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также законным представителям, сопровождающим детей, недееспособных или частично дееспособных лиц.

Также это переселенцы, проживающие в местах временного компактного проживания - в шелтерах или общежитиях, определенных городскими властями как официальные пункты размещения ВПЛ.

Кроме того, получить продуктовый набор могут внутренне перемещенные лица , состоящие на учете в Днепровском городском центре социальных служб и получающие там услуги кризисного или экстренного вмешательства.

Отдельно отмечается, что недавно прибывшие в Днепр переселенцы впервые обратились для оформления справки ВПЛ и проживают в местах временного компактного проживания, но не относятся к вышеупомянутым категориям, также могут получить продуктовый набор. Однако в этом случае помощь оказывается единовременно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.