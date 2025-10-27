Графік відключення води з 27 по 31 жовтня у Дніпрі принесе несподівані незручності для окремих місцевих мешканців.

Графік відключення води з 27 по 31 жовтня у Дніпрі торкнеться приватного сектору та багатоквартирних будинків, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з плановими роботами КП «Дніпроводоканал» ДМР для контролю та зниження рівня критичної заборгованості населення за спожиті послуги.

За інформацією підприємства, графік відключення води з 27 по 31 жовтня у Дніпрі охоплює Новокодацький район. У приватному секторі цього району обмеження торкнеться таких провулків та вулиць:

Пров. Білоруський, пров. Гарета Джонса, вул. Преси, пров. Вагнера, Лірницька, вул. Молочанська, Мукачівська, Простора, Хорольська, Лубенська, Велика Діївська, Духмяна, Ореста Субтельного та Лавандова.

Кількість абонентів та сума боргу по кожній адресі внесені до актуального списку на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР, а загальна заборгованість становить 534 158,90 грн.

Крім приватного сектору, графік відключення води з 27 по 31 жовтня у Дніпрі стосується багатоквартирних будинків Самарського району.

Роботи передбачають припинення централізованого водовідведення для абонентів, які мають значну заборгованість. Загальна сума боргу по цих адресах становить 868 809,79 грн.

Серед будинків-претендентів на припинення водовідведення є такі адреси: вул. 20-річчя Перемоги, 8, вул. Космонавтів, 22 та 24, вул. Липова, 16 та вул. Василя Гадади, 2А.

Для того, щоб уникнути припинення надання послуг, підприємство наполегливо рекомендує абонентам терміново погасити наявну заборгованість.

