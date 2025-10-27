График отключения воды с 27 по 31 октября в Днепре доставит неожиданные неудобства для отдельных местных жителей.

График отключения воды с 27 по 31 октября в Днепре затронет частный сектор и многоквартирные дома, сообщает Politeka.

Это связано с плановыми работами КП «Днепропроводоканал» ДМР по контролю и снижению уровня критической задолженности населения за потребленные услуги.

По информации предприятия график отключения воды с 27 по 31 октября в Днепре охватывает Новокодацкий район. В частном секторе этого района ограничение коснется таких переулков и улиц:

Пров. Белорусский пер. Гарета Джонса, ул. Прессы, пер. Вагнера, Лирницкая, ул. Молочанская, Мукачевская, Пространство, Хорольская, Лубенская, Большая Деевская, Духмяна, Ореста Субтельного и Лавандова.

Количество абонентов и сумма долга по каждому адресу внесены в актуальный список на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» ДМР, а общая задолженность составляет 534 158,90 грн.

Помимо частного сектора график отключения воды с 27 по 31 октября в Днепре касается многоквартирных домов Самарского района.

Работы предполагают прекращение централизованного водоотведения для абонентов, имеющих значительную задолженность. Общая сумма долга по этим адресам составляет 868 809,79 грн.

Среди домов-претендентов на прекращение водоотвода есть следующие адреса: ул. 20-летия Победы, 8, ул. Космонавтов, 22 и 24, ул. Липовая, 16 и ул. Василия Гадады, 2А.

Для того чтобы избежать прекращения предоставления услуг, предприятие настоятельно рекомендует абонентам срочно погасить имеющуюся задолженность.

