Розпочинається реалізація важливого соціального проєкту, який передбачає безкоштовне житло переселенців у Полтавській області та інших регіонах України.

Мінсоцполітики повідомило про підготовку нової державної програми, спрямованої на забезпечення безкоштовним житлом переселенців у Полтавській області та інших регіонах країни, пише Politeka.net.

Головна мета ініціативи — створити безпечні та комфортні умови проживання для переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Особливу увагу приділять людям похилого віку, котрі нині мешкають у санаторіях або тимчасових притулках і виявили бажання переїхати до сільської місцевості, де життя є спокійнішим, а витрати — меншими.

З цією метою Мінсоцполітики планує провести опитування серед внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у пунктах колективного розміщення. Отримані результати дадуть змогу з’ясувати, у яких громадах або регіонах переселенці хотіли б оселитися постійно та які умови для цього потрібні.

Паралельно відомство розглядає можливість надання фінансової підтримки сільським громадам, які мають вільні житлові приміщення або готові їх облаштувати для розміщення ВПО. Такі громади зможуть отримати додаткове державне фінансування для відновлення будинків, проведення ремонтів, модернізації комунікацій і створення комфортних побутових умов для нових мешканців.

Крім того, у міністерстві розпочинають реалізацію ще одного соціального проєкту, який передбачає безкоштовне проживання переселенців у Полтавській області та інших регіонах України. Програму розроблено для осіб, які пройшли тривалий курс медсестринського догляду й потребують додаткової підтримки у повсякденному житті.

Згідно з умовами, учасникам надаватимуть житло у спеціально облаштованих приміщеннях, де створено всі необхідні умови для проживання. Переселенці зможуть перебувати там до одного року безоплатно, отримуючи при цьому повний спектр соціальних послуг — від допомоги у веденні домашнього господарства та приготуванні їжі до вирішення побутових питань і адаптації до життя у новій громаді.

Також передбачено залучення соціальних працівників та фахівців різних профілів — медичних, психологічних і правових — незалежно від форми власності відповідних установ. Вони надаватимуть консультації, психологічну підтримку й допомогу у взаємодії з органами місцевого самоврядування.

