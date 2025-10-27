Начинается реализация важного социального проекта, предусматривающего бесплатное жилье в Полтавской области и других регионах Украины.

Минсоцполитики сообщило о готовящейся новой государственной программе, направленной на обеспечение бесплатным жильем переселенцев в Полтавской области и других регионах страны, пишет Politeka.net.

Главная цель инициативы – создать безопасные и комфортные условия проживания для переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особое внимание уделят пожилым людям, которые сейчас живут в санаториях или временных приютах и ​​изъявили желание переехать в сельскую местность, где жизнь спокойнее, а расходы — меньше.

С этой целью Минсоцполитики планирует провести опрос среди внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в пунктах коллективного размещения. Полученные результаты позволят выяснить, в каких общинах или регионах переселенцы хотели бы постоянно поселиться и какие условия для этого нужны.

Параллельно ведомство рассматривает возможность предоставления финансовой поддержки сельским общинам, которые имеют свободные жилые помещения или готовы их обустроить для размещения ВПЛ. Такие общины смогут получить дополнительное государственное финансирование для восстановления домов, ремонтов, модернизации коммуникаций и создания комфортных бытовых условий для новых жителей.

Кроме того, в министерстве приступают к реализации еще одного социального проекта, который предусматривает бесплатное проживание переселенцев в Полтавской области и других регионах Украины. Программа разработана для лиц, прошедших длительный курс медсестринского ухода и нуждающихся в дополнительной поддержке в повседневной жизни.

Согласно условиям, участникам будут предоставлять жилье в специально обустроенных помещениях, где созданы все необходимые условия для проживания. Переселенцы смогут находиться там до одного года бесплатно, получая при этом полный спектр социальных услуг — от помощи в ведении домашнего хозяйства и приготовлении пищи до решения бытовых вопросов и адаптации к жизни в новой общине.

Также предусмотрено привлечение социальных работников и специалистов разных профилей – медицинских, психологических и правовых – независимо от формы собственности соответствующих учреждений. Они будут оказывать консультации, психологическую поддержку и содействие во взаимодействии с органами местного самоуправления.

