Обмеження руху транспорту на Закарпатті тимчасово запроваджено у пункті пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство закордонних справ Румунії. За даними відомства, автотранспорт не зможе перетинати кордон у зв’язку з ремонтними роботами на мосту через річку Тиса, який поєднує Україну та Румунію.

Відповідно до графіка обмеження почали діяти з 27 жовтня і триватимуть протягом 33 днів. Автомобілі зможуть рухатися лише у години, не передбачені ремонтом, адже закриття встановлено щодня з 9:00 до 15:30. Такий режим передбачає планові роботи на мосту і тимчасові незручності для водіїв, які користуються цим маршрутом.

Водночас пішохідний перехід функціонує у звичному режимі. Тобто громадяни можуть перетинати кордон пішки без будь-яких обмежень чи затримок. Для тих, хто планує подорож до Румунії на автомобілі, рекомендується заздалегідь врахувати встановлені часові рамки та продумати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

Отже, обмеження руху транспорту на Закарпатті на період ремонтних робіт змінює графік перетину кордону для автотранспорту, залишаючи при цьому безперешкодним пішохідний рух і надаючи водіям час для планування поїздок та вибору інших шляхів пересування.

Крім того, на Закарпатті відбулося подорожчання проїзду.

Зміни ініціювало ТДВ «Мукачівське АТП 12106», яке надало економічно обґрунтовані розрахунки. Після розгляду комісією тариф погодили, а виконком затвердив офіційно. Подорожчання проїзду на Закарпатті стало результатом співпраці підприємства та місцевої влади для підтримки транспортної сфери.

