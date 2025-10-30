Смещение движения транспорта в Закарпатье на период ремонтных работ изменяет график пересечения границы для автотранспорта.

Ограничение движения транспорта в Закарпатье временно введено в пункте пропуска «Солотвино – Сигету Мармацией», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Министерство иностранных дел Румынии. По данным ведомства, автотранспорт не сможет пересекать границу в связи с ремонтными работами на мосту через реку Тиса, объединяющую Украину и Румынию.

Согласно графику ограничения начали действовать с 27 октября и продлятся в течение 33 дней. Автомобили смогут двигаться только в часы, не предусмотренные ремонтом, ведь закрытие установлено ежедневно с 9:00 до 15:30. Такой режим предусматривает плановые работы на мосту и временные неудобства водителям, пользующимся этим маршрутом.

В то же время пешеходный переход функционирует в обычном режиме. То есть граждане могут пересекать границу пешком без каких-либо ограничений или задержек. Для тех, кто планирует путешествие в Румынию на автомобиле, рекомендуется заранее учесть установленные временные рамки и продумать альтернативные маршруты во избежание задержек.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Закарпатье на период ремонтных работ изменяет график пересечения границы для автотранспорта, оставляя при этом беспрепятственным пешеходное движение и предоставляя водителям время для планирования поездок и выбора других путей передвижения.

Кроме того, в Закарпатье произошло подорожание проезда.

Изменения инициировало ОДО «Мукачевское АТП 12106», которое предоставило экономически обоснованные расчеты. После рассмотрения комиссией тариф согласовали, а исполком утвердил официально. Удорожание проезда в Закарпатье стало результатом сотрудничества предприятия и местных властей для поддержки транспортной сферы.

