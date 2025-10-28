Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам, які відповідають встановленим критеріям, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку літніх переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які змушені були залишити власні домівки через війну. Для таких осіб організовують видачу продуктових наборів, що покривають основні потреби щодня. Розподіл допомоги відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка, а участь можлива лише після заповнення електронної анкети за наданим посиланням.

Допомогу можуть отримати лише ті переселенці, які мають підтверджений статус ВПО у період з 2022 по 2025 рік. Такий підхід забезпечує прозорість програми та гарантує, що ресурси надходитимуть до осіб, які справді цього потребують. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області дозволяє забезпечити літніх людей продуктами та необхідними засобами, підтримуючи їх соціально та фінансово.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» функціонують у різних населених пунктах регіону і надають переселенцям консультації, допомогу у зборі документів та доступ до соціальних послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці — на вул. Борщагівська, 30а; у Кам’янському — вул. Василя Стуса, 15б; у Нововолинську — вул. Шевченка, 7. Актуальна інформація про програму регулярно оновлюється в Instagram та Телеграм, що дозволяє літнім людям вчасно дізнаватися про нові можливості та подавати заявки для отримання допомоги.

Окрім того, у Київській області є варіанти роботи для пенсіонерів, які не потребують значних фізичних зусиль, гарантують стабільну оплату та комфортні умови праці, що дозволяє літнім громадянам залишатися активними та самостійними.

