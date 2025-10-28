Новий графік руху транспорту в Хмельницькому до 30 жовтня вносить певні корективи у пересування містом для звичайних жителів.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому до 30 жовтня повʼязаний із проведенням санітарної обрізки дерев, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевому новинному Телеграм-каналі, новий графік руху транспорту в Хмельницькому до 30 жовтня стосуватиметься відразу кількох популярних маршрутів.

Від 27 до 30 жовтня у Хмельницькому діє новий графік руху транспорту, що пов’язано з роботами на ділянці від вулиці Кам’янецької до вулиці Свободи.

Через це курсування тролейбусів частково змінять. На час робіт тролейбуси №19 взагалі не курсуватимуть. Пасажирам радять заздалегідь скоригувати свої поїздки, оскільки кілька маршрутів тимчасово змінюють напрямок.

Окрім цього, №2А рухатиметься за оновленим маршрутом. Відправлення здійснюватимуться через Інститутську, Кам’янецьку, Подільську, Свободи, Проскурівську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру та Озерну.

У зворотному напрямку маршрут проходитиме через проспект Миру, Старокостянтинівське шосе, Проскурівську, Свободи, Подільську, Кам’янецьку, Інститутську до зупинки «Катіон».

Зміниться й курсування №9. Він прямуватиме через вулиці Довженка, Володимира Дудченка, Майборського, Чорновола, Дмитра Крамара, Шевченка, далі по Свободи, Подільській, Кам’янецькій, Зарічанській, а потім за своїм звичним маршрутом.

Також оновлюється маршрут №10. Він їздитиме проспектом Миру, Старокостянтинівським шосе, вулицею Шевченка, далі по Свободи, Проскурівській, знову через Старокостянтинівське шосе, проспект Миру до Озерної.

Міська влада просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових змін. Роботи проводять для забезпечення безпеки, адже під час обрізки дерев можливі перешкоди для курсування тролейбусів.

