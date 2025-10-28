Новый график движения транспорта в Хмельницком до 30 октября вносит определенные коррективы в передвижение по городу для обычных жителей.

Новый график движения транспорта в Хмельницком до 30 октября связан с проведением санитарной обрезки деревьев, сообщает Politeka.

Как сообщили в местном новостном Телеграмм-канале, новый график движения транспорта в Хмельницком до 30 октября будет касаться сразу нескольких популярных маршрутов.

С 27 по 30 октября в Хмельницком действует новый график движения транспорта, что связано с работами на участке от улицы Каменецкой до улицы Свободы.

Поэтому курсирование троллейбусов частично изменят. На время работ троллейбусы №19 вообще не будут курсировать. Пассажирам советуют заранее скорректировать свои поездки, поскольку несколько маршрутов временно меняют направление.

Кроме этого, №2А будет двигаться по обновленному маршруту. Отправка будет осуществляться через Институтскую, Каменецкую, Подольскую, Свободы, Проскуровскую, Староконстантиновское шоссе, проспект Мира и Озерную.

В обратном направлении маршрут будет проходить через проспект Мира, Староконстантиновское шоссе, Проскуровскую, Свободы, Подольскую, Каменецкую, Институтскую до остановки «Катион».

Изменится и курсировка №9. Он будет следовать через улицы Довженко, Владимира Дудченко, Майборского, Чорновила, Дмитрия Крамара, Шевченко, дальше по Свободе, Подольской, Каменецкой, Заричанской, а затем по своему привычному маршруту.

Также обновляется маршрут №10. Он будет ездить по проспекту Мира, Староконстантиновскому шоссе, улице Шевченко, дальше по Свободе, Проскуровской, снова через Староконстантиновское шоссе, проспект Мира до Озерной.

Городские власти просят жителей отнестись с пониманием к временным изменениям. Работы производятся для обеспечения безопасности, ведь при обрезке деревьев возможны препятствия для курсирования троллейбусов.

