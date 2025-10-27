Мешканці регіону повинні врахувати введення графіка відключення газу з 27 по 31 жовтня у Хмельницькій області.

Графік відключення газу з 27 по 31 жовтня у Хмельницькій області торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу з 27 по 31 жовтня у Хмельницькій області пов’язаний з плановими ремонтними роботами, які триватимуть протягом тижня, і покликані забезпечити стабільну роботу системи газопостачання.

У самому обласному центрі в зазначений період блакитного палива тимчасово не буде на вулиці Зарічанська, 14/3А. А на території Новодунаєвецької громади припинення газопостачання торкнеться населених пунктів Карабчіїв та Тинна.

Городоцька громада також потрапляє під графік відключення газу з 27 по 31 жовтня у Хмельницькій області. Тут блакитне паливо не подаватимуть у місті Городок за такими адресами:

Олександра Дезіка, Амосова, Садова, Січових Стрільців, Августина Волошина, Цегельна, Вереснева, Грушевського, Тесленка, Київська, Старозаводська, а також у провулках Садовий, Грушевського, Саксаганський, Волошковий, Ольги Кобилянської, Скрябіна та Коріатовичів.

Роботи будуть виконуватися поступово, і відновлення газопостачання відбудеться орієнтовно протягом одного-трьох днів після завершення ремонтних робіт.

Працівники «Газмережі» наголошують, що під час відновлення подачі необхідно забезпечити доступ до газових приладів, щоб фахівці могли швидко та безпечно відновити роботу системи. Місцеві жителі повинні заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і перекрити крани на опусках перед газовими приладами.

