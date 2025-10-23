Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому передбачає готовність міських систем до безперебійної роботи та забезпечення комфорту жителів навіть за несприятливих умов.

Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому заплановано з урахуванням температури та підготовки комунальної інфраструктури, повідомляє Politeka.

Місто забезпечене технічними ресурсами для автономної роботи систем навіть у разі відключень електроенергії: на котельнях встановлено 60 генераторів та 25 когенераційних установок.

Про це розповів директор "Хмельницьктеплокомуненерго" Володимир Скалій, підкресливши, що безперебійне опалення гарантовано для дитячих садків, шкіл та медичних закладів.

Зокрема, тепло вже подали до дитсадків 6 жовтня, шкіл – 13 числа, а медичні установи отримують обігрів із першого дня місяця. Старт опалення житлового сектору та інших організацій залежить від погодних умов: температура на вулиці має опускатися нижче 8 градусів, зазначив посадовець. За його словами, для надійності системи у Хмельницькому відремонтовано 5 км тепломереж, 72 котельні та 76 центральних теплових пунктів, а на потужних котельнях передбачено резервні установки, які дозволяють віддавати надлишок електроенергії в мережу та реалізовувати її на ринку.

У дитсадку № 46 "Подоляночка" тричі на день контролюють температуру в групових приміщеннях, які прогріті до комфортних 20 градусів. Вихователі використовують сонячне світло та відкриті балкони для оптимізації мікроклімату, а діти вдягають ковдри під час сну, повідомила директорка Валентина Алєксєєва. Мешканці також адаптуються до обігріву та особливостей автономних систем, зазначила хмельничанка Марія.

Заступник міського голови Василь Новачок наголосив, що важко прогнозувати перебіг четвертого опалювального сезону в умовах війни: активність ворога зміщена з електроенергетики на газову інфраструктуру. Альтернативи газу для центрального опалення наразі немає, і процес зменшення залежності буде тривалим.

Минулого року опалювальний сезон у Хмельницькому стартував 16 жовтня, нині середньодобова температура міста складає 5,4 °C. Початок опалювального сезону 2025 року в Хмельницькому передбачає готовність міських систем до безперебійної роботи та забезпечення комфорту жителів навіть за несприятливих умов.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право