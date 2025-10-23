Начало отопительного сезона 2025 года в Хмельницком предполагает готовность городских систем к бесперебойной работе и обеспечению комфорта жителей даже при неблагоприятных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 в Хмельницком запланировано с учетом температуры и подготовки коммунальной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Город обеспечен техническими ресурсами для автономной работы систем даже в случае отключения электроэнергии: на котельных установлено 60 генераторов и 25 когенерационных установок.

Об этом рассказал директор "Хмельницктеплокоммунэнерго" Владимир Скалий, подчеркнув, что бесперебойное отопление гарантировано для детских садов, школ и медицинских учреждений.

В частности, тепло уже подали в детсады 6 октября, школ – 13 числа, а медицинские учреждения получают обогрев с первого дня месяца. Старт отопления жилого сектора и других организаций зависит от погодных условий: температура на улице должна опускаться ниже 8 градусов, отметил чиновник. По его словам, для надежности системы в Хмельницком отремонтировано 5 км теплосетей, 72 котельных и 76 центральных тепловых пунктов, а на мощных котельных предусмотрены резервные установки, позволяющие отдавать излишек электроэнергии в сеть и реализовывать ее на рынке.

В детском саду №46 "Подоляночка" трижды в день контролируют температуру в групповых помещениях, которые прогреты до комфортных 20 градусов. Воспитатели используют солнечный свет и открытые балконы для оптимизации микроклимата, а дети надевают одеяла во время сна, сообщила директор Валентина Алексеева. Жители также адаптируются к обогреву и особенностям автономных систем, отметила хмельничанка Мария.

Заместитель городского головы Василий Новачок подчеркнул, что сложно прогнозировать течение четвертого отопительного сезона в условиях войны: активность врага смещена с электроэнергетики на газовую инфраструктуру. Альтернативы газа для центрального отопления пока нет, и процесс уменьшения зависимости будет длительным.

В прошлом году отопительный сезон в Хмельницком стартовал 16 октября, сегодня среднесуточная температура города составляет 5,4 °C. Начало отопительного сезона 2025 года в Хмельницком предполагает готовность городских систем к бесперебойной работе и обеспечению комфорта жителей даже при неблагоприятных условиях.

Источник: Суспільне

