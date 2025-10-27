Жители региона должны учесть введение графика отключения газа с 27 по 31 октября в Хмельницкой области.

График отключения газа с 27 по 31 октября в Хмельницкой области затронет несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице местного филиала "Газсети", график отключения газа с 27 по 31 октября в Хмельницкой области связан с плановыми ремонтными работами, которые продлятся в течение недели, и призваны обеспечить стабильную работу системы газоснабжения.

В самом областном центре в указанный период голубого топлива временно не будет на улице Заричанская, 14/3А. А на территории Новодунаевецкой общины прекращение газоснабжения коснется населенных пунктов Карабчиев и Тина.

Городоцкая община также подпадает под график отключения газа с 27 по 31 октября в Хмельницкой области. Здесь голубое топливо не будут подавать в городе Городок по следующим адресам:

Александра Дезика, Амосова, Садова, Сечевых Стрельцов, Августина Волошина, Кирпичная, Вереснева, Грушевского, Тесленко, Киевская, Старозаводская, а также в переулках Садовый, Грушевского, Саксаганский, Волошковый, Ольги Кобылянской, Скрябина и Кориат.

Работы будут выполняться постепенно, и возобновление газоснабжения произойдет ориентировочно в течение одного-трех дней после завершения ремонтных работ.

Работники «Газсети» отмечают, что при восстановлении подачи необходимо обеспечить доступ к газовым приборам, чтобы специалисты могли быстро и безопасно возобновить работу системы. Местные жители должны предварительно подготовиться к временным неудобствам и перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право