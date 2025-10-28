У межах проєкту учасникам надають медичні препарати, засоби особистої гігієни, пелюшки, підгузки, а також продуктові набори для пенсіонерів у Київській області

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області надаються при дотриманні важливих умов та критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє благодійний фонд «Карітас».

Проєкт «Домашня опіка», який реалізує благодійна організація Карітас, спрямований на надання комплексної підтримки людям похилого віку та самотнім громадянам, які потребують особливого догляду. Ця ініціатива об’єднує соціальну, медичну та матеріальну допомогу, створюючи для підопічних умови, максимально наближені до турботи, яку вони могли б отримати у родинному колі.

У межах проєкту учасникам надають медичні препарати, засоби особистої гігієни, пелюшки, підгузки, а також продуктові набори для пенсіонерів у Київській області, що включають основні продукти тривалого зберігання. Це дозволяє людям забезпечити себе найнеобхіднішим без додаткових витрат і зберегти гідний рівень життя.

Велику роль у реалізації програми відіграють патронажні медсестри, які регулярно відвідують своїх підопічних. Вони контролюють стан здоров’я, допомагають у прийомі ліків, надають базову медичну допомогу, стежать за дотриманням гігієни та підтримують психологічний стан літніх людей.

Діяльність працівників не обмежується лише медичною сферою. Підопічні отримують поради з догляду, психологічні та юридичні консультації, а за необхідності – допомогу в побутових справах: прибиранні, приготуванні їжі, організації дозвілля.

Окремим напрямом роботи є надання у тимчасове або постійне користування реабілітаційного обладнання. Підопічні можуть отримати протипролежневі матраци та подушки, спеціальні подушки для підтримки шиї, туалетні крісла, інвалідні візки, складні двоколісні ходунці, чотириопорні палиці та інші засоби, які допомагають полегшити догляд і пересування.

