Подорожчання продуктів у Кіровоградській області і демонструє тенденції росту цін на основні молочні товари, включно з маслом, вершками та сметаною, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію надає сайт Мінфін.

Масло Яготинське 73 % вагою 200 грамів у середньому коштує 115,03 гривень. У різних супермаркетах вартість відрізняється: Auchan пропонує 114,60, Metro — 116,48, Novus — 114,00. Для порівняння, у вересні середня ціна була 109,87, отже за місяць товар подорожчав на 0,73 гривні. Щоденний індекс споживчих цін показує коливання в межах 112,95–115,17 гривень, зростання помітне наприкінці жовтня.

Ще один популярний продукт — вершки Простонаше 10 % у пакуванні 200 мл. Поточна середня вартість становить 36,19 гривень. У Megamarket вони продаються за 38,40, у Metro — 35,67, Novus — 34,49. Порівняно з вереснем середнє значення 34,44, за останній місяць ціни підвищилися на 3,05 гривні. Індекс споживчих цін відображає стабільний ріст, зокрема після 17 жовтня ціна стабілізувалася на рівні 36,19 гривень.

Сметана Простонаше 20 % вагою 340 грамів зараз коштує в середньому 65,75 гривень. У Megamarket її продають за 66,90, Metro пропонує 63,44, а Novus — 66,90. Порівняно з минулим місяцем, коли середня вартість була трохи нижчою, товар подорожчав на 1,07 гривні. Індекс споживчих цін показує невеликі коливання, а з 17 жовтня і стабілізацію на поточному рівні.

Отже, подорожчання продуктів у Кіровоградській області і підтверджує загальну тенденцію збільшення вартості молочних виробів. Ця інформація дозволяє споживачам відслідковувати зміни, планувати покупки та порівнювати ціни у різних мережах, щоб оптимізувати витрати на щоденні продукти.

