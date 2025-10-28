Початок опалювального сезону 2025 року в Житомирській області характеризується технічною готовністю котелень, поступовим запуском тепла в освітніх і медичних закладах.

Початок опалювального сезону 2025 року в Житомирській області відзначається різними особливостями в громадах через технічну готовність котелень і затримку з подачею газу, передає Politeka.

В Олевській громаді тепло в комунальних закладах увімкнули ще 3 жовтня, завдяки котельням на дровах. За словами першого заступника міського голови Василя Ковальчука, майже всі навчальні та медичні установи забезпечені опаленням, дрова наявні до кінця опалювального сезону, а котельні обладнані генераторами. Однією з проблем цього року стало нестача кочегарів, через що довелося залучати жінок для роботи операторами котелень.

У Звягелі опалення в закладах, де котельні працюють на щепі, дровах і електриці, почалося раніше, однак газові котельні не запустять до 1 листопада. Міський голова Микола Боровець повідомив, що ситуація стосується всіх міст області, а теплопостачальні підприємства готові до роботи після отримання дозволу на подачу газу. Жителі багатоквартирних будинків користуються індивідуальним опаленням, включаючи газові котли та каміни, зокрема через відсутність централізованого тепла в житловому фонді.

У Бердичеві котельні перевірили, систему наповнили водою, набрали персонал і готові запускати тепло після розпломбування газових лічильників. Окремі освітні та медичні заклади вже отримали тепло, очікуючи початку газопостачання для житлових будинків.

Малинська громада теж почала опалювальний сезон із 7 жовтня, спершу забезпечивши медичні установи та дитсадки на дровах. Школи та ліцеї підключалися поетапно, причому деякі заклади залишалися без опалення майже два тижні через газову кризу та атаки на енергетичну інфраструктуру. Проблеми виникли і через конфлікт з приватними операторами котелень, які відмовилися надавати послуги за старим тарифом через зростання вартості палива. Влада громади передала котельні на баланс управління освіти та КП «Енергія», що дозволило запустити тепло власними силами.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Житомирській області характеризується технічною готовністю котелень, поступовим запуском тепла в освітніх і медичних закладах та очікуванням на подачу газу для повного забезпечення населення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив строки дії постанови №812, яка регулює постачання газу для виробників теплової енергії та бюджетних установ. Раніше встановлені терміни до 31 жовтня 2025 року тепер продовжені до 31 березня 2026 року, що гарантує стабільне постачання газу протягом опалювального сезону 2025–2026 для шкіл, лікарень та житлових будинків.

