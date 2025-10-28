Начало отопительного сезона 2025 года в Житомирской области отмечается разными особенностями в общинах из-за технической готовности котельных и задержки с подачей газа, передает Politeka.

В Олевской общине тепло в коммунальных заведениях было включено еще 3 октября, благодаря котельным на дровах. По словам первого заместителя городского головы Василия Ковальчука, почти все учебные и медицинские учреждения обеспечены отоплением, дрова есть до конца отопительного сезона, а котельные оборудованы генераторами. Одной из проблем в этом году стала нехватка кочегаров, из-за чего пришлось привлекать женщин для работы операторами котельных.

В Звягеле отопление в заведениях, где котельные работают на привое, дровах и электричестве, началось раньше, однако газовые котельные не запустят до 1 ноября. Мэр Николай Боровец сообщил, что ситуация касается всех городов области, а теплоснабжающие предприятия готовы к работе после получения разрешения на подачу газа. Жители многоквартирных домов пользуются индивидуальным отоплением, включая газовые котлы и камины, в частности, из-за отсутствия централизованного тепла в жилом фонде.

В Бердичеве котельные проверили, наполнили систему водой, набрали персонал и готовы запускать тепло после распломбировки газовых счетчиков. Отдельные образовательные и медицинские учреждения уже получили тепло, ожидая начала газоснабжения жилых домов.

Малинская община тоже начала отопительный сезон с 7 октября, сначала обеспечив медицинские учреждения и детсады на дровах. Школы и лицеи подключались поэтапно, причем некоторые заведения оставались без отопления почти две недели из-за газового кризиса и атак на энергетическую инфраструктуру. Проблемы возникли и из-за конфликта с частными операторами котельных, отказавшихся предоставлять услуги по старому тарифу из-за роста стоимости топлива. Власти общины передали котельные на баланс управления образования и КП «Энергия», что позволило запустить тепло своими силами.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Житомирской области характеризуется технической готовностью котельных, постепенным запуском тепла в образовательных и медицинских учреждениях и ожиданием подачи газа для полного обеспечения населения.

Напомним, Кабинет Министров продлил сроки действия постановления №812, регулирующего поставки газа для производителей тепловой энергии и бюджетных учреждений. Ранее установленные сроки до 31 октября 2025 года теперь продлены до 31 марта 2026 года , что гарантирует стабильную поставку газа в течение отопительного сезона 2025-2026 для школ, больниц и жилых домов.

