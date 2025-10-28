Жителі Одеської області вже помічают ознаки певного дефіциту продуктів, тому розповідаємо, що про це думають експерти.

Дефіцит продуктів у Одеській області став однією з помітних проблем останніх тижнів, повідомляє Politeka.

Через похолодання та зменшення врожайності тепличних господарств ситуація на місцевих ринках змінилася не на користь покупців.

Зараз дефіцит продуктів у Одеській області відчувається найсильніше саме у сегменті овочів. За словами виробників, урожай томатів значно знизився, що спричинило підвищення цін.

На ринках і в магазинах помідори пропонують по 70–80 гривень за кілограм, що на третину дорожче, ніж минулого тижня. Такий стрибок експерти пояснюють скороченням обсягів місцевого виробництва і відсутністю достатньої кількості імпортних поставок.

Аналітики відзначають, що тепличні комбінати в регіоні працюють у складних умовах. Через зниження температури дозрівання овочів сповільнилося, а постачання парникових культур фактично зупинилося.

Виробники наголошують, що навіть ті партії, які надходять на продаж, не покривають потреби споживачів. Саме тому дефіцит продуктів у Одеській області посилюється, створюючи тиск на ринок і підштовхуючи цінники вгору.

Імпортна продукція могла б частково зняти напруження, але наразі ситуація залишається стабільно складною. Постачальники з-за кордону не мають можливості забезпечити необхідні обсяги товару. Через це продавці вимушені обмежувати асортимент і підвищувати вартість.

У результаті навіть невеликі партії свіжих овочів розходяться швидко, а попит стабільно перевищує пропозицію. Фахівці вважають, що така ситуація може тривати до початку нового циклу тепличного виробництва.

