Жители Одесской области уже отмечают признаки определенного дефицита продуктов, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит продуктов в Одесской области стал одной из заметных проблем в последние недели, сообщает Politeka.

Из-за охлаждения и уменьшения урожайности тепличных хозяйств ситуация на местных рынках изменилась не в пользу покупателей.

Сейчас дефицит продуктов в Одесской области ощущается наиболее сильно именно в сегменте овощей. По словам производителей, урожай томатов значительно снизился, что повлекло за собой повышение цен.

На рынках и в магазинах помидоры предлагают по 70–80 гривен за килограмм, что на треть дороже, чем на прошлой неделе. Такой скачок эксперты объясняют сокращением объемов местного производства и отсутствием достаточного количества импортных поставок.

Аналитики отмечают, что тепличные комбинаты в регионе работают в сложных условиях. Из-за понижения температуры созревания овощей замедлилось, а поставка парниковых культур фактически остановилась.

Производители отмечают, что даже поступающие на продажу партии не покрывают потребности потребителей. Поэтому дефицит продуктов в Одесской области усиливается, создавая давление на рынок и подталкивая ценники вверх.

Импортная продукция могла бы частично снять напряжение, но ситуация пока остается стабильно сложной. Поставщики из-за границы не имеют возможности обеспечить необходимые объемы товара. Поэтому продавцы вынуждены ограничивать ассортимент и повышать стоимость.

В результате даже небольшие партии новых овощей расходятся быстро, а спрос стабильно превышает предложение. Специалисты считают, что подобная ситуация может продолжаться до начала нового цикла тепличного производства.

