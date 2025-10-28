Початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області супроводжується повною готовністю котелень і закладів соціальної сфери.

Початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області відзначається високим рівнем готовності комунальної та соціальної інфраструктури до осінньо-зимового періоду, повідомляє Politeka.

Під час розширеного засідання оперативного штабу, яке очолив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Ростислав Пріцак, були заслухані звіти районних адміністрацій, територіальних громад та фахівців структурних підрозділів ОВА. Основна увага приділялась стану житлово-комунальних об’єктів, соціальних закладів і транспортної системи, а також забезпеченню готовності дорожніх служб до зимових умов.

За даними штабу, повну технічну готовність до початку опалювального сезону мають 1308 котелень, 3168 житлових будинків, 563 школи, 582 дитячі садки та 27 медичних закладів, включно з лікарнями та поліклініками. Вже у 14 територіальних громадах подачу тепла розпочали через зниження середньодобових температур.

На національному рівні рекомендовано здійснювати запуск систем опалення лише за потреби, що дозволяє економити енергоресурси. У Закарпатській ОВА наголосили, що раціональне використання ресурсів залишається пріоритетним завданням цього сезону.

У місті Ужгород з 2 жовтня офіційно дозволено розпочинати опалювальний сезон у закладах освіти, охорони здоров’я, культури та інших бюджетних установах. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Керівникам установ рекомендовано подавати тепло за умови зниження температурного режиму нижче нормативного.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області супроводжується повною готовністю котелень і закладів соціальної сфери, а також увагою до економного використання енергоресурсів та безпечного функціонування транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію постанови №812, яка регулює постачання газу для теплових компаній та бюджетних установ. Термін, який раніше закінчувався 31 жовтня 2025 року, продовжено до 31 березня 2026 року, що забезпечує безперебійну подачу газу для шкіл, лікарень і житлових будинків у новому опалювальному сезоні.

