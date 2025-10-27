Місцеві мешканці активно обговорюють подорожчання проїзду у Дніпрі з 1 листопада, адже це вдарить безпосередньо по їхньому гаманцю.

Подорожчання проїзду у Дніпрі з 1 листопада ініціювали через скарги перевізників, повідомляє Politeka.

У місті зростають ціни на запчастини, ремонтні роботи та спостерігається нестача водіїв. Через це робота транспорту взимку може опинитися під загрозою.

Подорожчання проїзду у Дніпрі з 1 листопада стало досить напруженою темою. Автоперевізники вважають, що нинішня ціна у 15 гривень вже не покриває витрат, тому просять збільшити вартість поїздки до 20.

За їхніми словами, без цього маршрути можуть частково зупинитися в холодний сезон. У транспортному департаменті міськради підтвердили, що стабільна робота транспорту справді під питанням, якщо тарифи не переглянуть найближчим часом.

Директор одного з автопідприємств міста Михайло Клокун розповів, що головна проблема наразі - це нестача коштів на обслуговування автобусів. З його слів, закупівля гуми, акумуляторів і ремонтних матеріалів стала надто дорогою.

Ще одна проблема - нестача персоналу. За словами Клокуна, тільки за останній місяць звільнилися 5 молодих ремонтників, а кількість водіїв скоротилася на п’яту частину.

У міській раді визнають, що уникнути зупинки перевезень взимку можна лише завдяки подорожчання проїзду у Дніпрі з 1 листопада. Заступник начальника департаменту транспорту Іван Васючков заявив, що нині економічно обґрунтована ціна квитка становить близько 25–27 грн.

Проте зараз міськвиконком може встановити лише граничну вартість у 20 грн. За словами посадовця, заявки від перевізників уже проходять остаточний етап опрацювання. Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.