Местные жители активно обсуждают подорожание проезда в Днепре с 1 ноября, ведь это ударит непосредственно по кошельку.

Подорожание проезда в Днепре с 1 ноября инициировали из-за жалоб перевозчиков, сообщает Politeka.

В городе растут цены на запчасти, ремонтные работы и нехватка водителей. Поэтому работа транспорта зимой может оказаться под угрозой.

Подорожание проезда в Днепре с 1 ноября стало достаточно напряженной темой. Автоперевозчики считают, что нынешняя цена в 15 гривен уже не покрывает затраты, поэтому просят увеличить стоимость поездки до 20.

По их словам, без этого маршруты частично могут остановиться в холодный сезон. В транспортном департаменте горсовета подтвердили, что стабильная работа транспорта действительно под вопросом, если тарифы не будут пересмотрены в ближайшее время.

Директор одного из автопредприятий города Михаил Клокун рассказал, что главная проблема сейчас – нехватка средств на обслуживание автобусов. По его словам, закупка резины, аккумуляторов и ремонтных материалов стала слишком дорогой.

Еще одна проблема – нехватка персонала. По словам Клокуна, только за последний месяц уволились 5 молодых ремонтников, а количество водителей сократилось на пятую часть.

В городском совете признают, что избежать остановки перевозок зимой можно только благодаря подорожанию проезда в Днепре с 1 ноября. Заместитель начальника департамента транспорта Иван Васючков заявил, что сейчас экономически обоснованная цена билета составляет около 25-27 грн.

Однако сейчас горисполком может установить только предельную стоимость 20 грн. По словам чиновника, заявки от перевозчиков уже проходят окончательный этап обработки. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

