Розмір державної грошової допомоги у Київській області для пенсіонерів встановлено на рівні 30% від прожиткового мінімуму.

Громадяни можуть звернутися за призначенням державної грошової допомоги у Київській області для пенсіонерів, які не мають права на пенсію, пише Politeka.net.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

У 2025 році частина українців, навіть досягнувши пенсійного віку, не має права на оформлення пенсії через недостатню кількість страхового стажу. У таких випадках громадяни можуть звернутися за призначенням державної соціальної допомоги для осіб, які не мають права на пенсію.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. При досягненні 63 років пенсію можна оформити за наявності мінімум 22 років страхового стажу, а у 65 – за наявності не менше 15 років. Якщо до 65 років громадянин не набув достатньої кількості страхового стажу, він може отримати спеціальну соціальну допомогу.

Призначення можливе за умови, що середньомісячний сукупний дохід особи за попередні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що у 2025 році становить 2361 гривню.

Розмір державної грошової допомоги у Київській області для пенсіонерів, які не мають права на пенсію, встановлено на рівні 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 708,3 гривні у 2025 році. У разі, якщо фактична підтримка менша за прожитковий мінімум, держава доплачує адресну допомогу до рівня 2361 гривні відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 26.03.2008 № 265.

Оформити її можна декількома способами:

через сервісний центр територіального управління Пенсійного фонду України або уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної громади, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн за технічної можливості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) з використанням кваліфікованого електронного підпису;

поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

