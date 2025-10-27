Размер государственной денежной помощи в Киевской области для пенсионеров установлен на уровне 30% от прожиточного минимума.

Граждане могут обратиться за назначением государственной денежной помощи в Киевской области для пенсионеров, не имеющих права на пенсию, пишет Politeka.net.

Об этом напоминают в ПФУ.

В 2025 году часть украинцев, даже достигнув пенсионного возраста, не имеет права на оформление пенсии из-за недостаточного количества страхового стажа. В таких случаях граждане могут обратиться за назначением государственной социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. При достижении 63 лет ее можно оформить при наличии минимум 22 лет страхового стажа, а в 65 – при наличии не менее 15 лет. Если до 65 лет гражданин не получил достаточного количества страхового стажа, он может получить специальную социальную помощь.

Назначение возможно при условии, что среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2025 году составляет 2361 гривну.

Размер государственной денежной помощи в Киевской области для пенсионеров, не имеющих права на пенсию, установлен на уровне 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 708,3 гривны в 2025 году. В случае, если фактическая поддержка меньше прожиточного минимума, государство доплачивает адресную помощь до уровня 2361 гривны в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 26.03.2008 № 265.

Оформить ее можно несколькими способами:

через сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего общества, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн по технической возможности через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Дия) с использованием квалифицированной электронной подписи;

почтовой отправкой в ​​адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.