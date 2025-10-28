Новий графік руху транспорту у Полтавській області на мосту через Дніпро в Кременчуці передбачає щоденне перекриття однієї смуги.

Новий графік руху транспорту у Полтавській області передбачає тимчасове обмеження на мосту через річку Дніпро в Кременчуці, передає Politeka.

З 27 по 31 жовтня щодня з 9:00 до 17:00 на проїжджій частині перекриватимуть одну смугу руху. За інформацією ВП «Кременчуцька дистанція колії» АТ «Укрзалізниця», ці заходи пов’язані з проведенням робіт на мосту, що вимагають часткового обмеження руху для забезпечення безпеки водіїв та працівників.

Водіїв закликають поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та заздалегідь планувати маршрути. Це дозволить уникнути заторів і забезпечить безперешкодний рух транспорту на ділянках, що залишаються відкритими. Спеціалісти рекомендують враховувати перекриття мосту під час планування поїздок і, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.

Обмеження руху торкнеться всіх видів транспорту, які зазвичай перетинають Дніпро через міст у Кременчуці, проте часткове перекриття дозволяє зберегти рух іншої смуги без значних затримок. Роботи триватимуть протягом робочого тижня, що дозволяє водіям пристосувати графік поїздок до нових умов.

Отже, новий графік руху транспорту у Полтавській області на мосту через Дніпро в Кременчуці передбачає щоденне перекриття однієї смуги з 27 до 31 жовтня у проміжок між 9:00 та 17:00. Кермувальників просять враховувати ці зміни та планувати маршрути завчасно, аби уникнути затримок та забезпечити безпечний проїзд мостом.

Крім того, нагадаємо, що у Полтаві на вулиці Алмазній планується повне обмеження руху транспорту з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року. Усе через реконструкцію квартальної каналізаційної мережі, яку виконуватиме КП ПОР «Полтававодоканал».

