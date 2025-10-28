Новый график движения транспорта в Полтавской области на мосту через Днепр в Кременчуге предполагает ежедневное перекрытие одной полосы.

Новый график движения транспорта в Полтавской области предусматривает временное ограничение на мосту через реку Днепр в Кременчуге, сообщает Politeka.

С 27 по 31 октября каждый день с 9:00 до 17:00 на проезжей части будут перекрывать одну полосу движения. По информации ОП «Кременчугская дистанция пути» АО «Укрзализныця», эти мероприятия связаны с проведением работ на мосту, требующих частичного ограничения движения для обеспечения безопасности водителей и работников.

Водителей призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием и планировать маршруты заранее. Это позволит избежать пробок и обеспечит беспрепятственное движение транспорта на остающихся открытых участках. Специалисты рекомендуют учитывать перекрытие моста при планировании поездок и, по возможности, пользоваться альтернативными маршрутами.

Ограничение движения коснется всех видов транспорта, обычно пересекающих Днепр через мост в Кременчуге, однако частичное перекрытие позволяет сохранить движение другой полосы без значительных задержек. Работы продлятся в течение рабочей недели, что позволяет водителям приспособить график поездок к новым условиям.

Итак, новый график движения транспорта в Полтавской области на мосту через Днепр в Кременчуге предполагает ежедневное перекрытие одной полосы с 27 по 31 октября в промежуток между 9:00 и 17:00. Водители просят учитывать эти изменения и планировать маршруты заранее, чтобы избежать задержек и обеспечить безопасный проезд по мосту.

Кроме того, напомним, что в Полтаве по улице Алмазной планируется полное ограничение движения транспорта с 27 октября по 1 декабря 2025 года. Все из-за реконструкции квартальной канализационной сети, которую будет выполнять КП ПОР «Полтававодоканал».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.