Міністерство започатковує ще один проєкт соціальної підтримки, який стосується безкоштовного житла для переселенців в Одеській області та інших регіонах.

Мінсоцполітики оголосило про розроблення нової державної програми, спрямованої на забезпечення житлом переселенців в Одеській області та інших регіонах України, пише Politeka.

Зазначається, що значна частина переселенців пенсійного віку, які нині проживають у санаторіях та тимчасових притулках, висловила бажання переїхати до сільської місцевості, де проживання може бути спокійнішим і доступнішим.

З огляду на це, Міністерство соціальної політики планує провести опитування серед внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місцях тимчасового розміщення. Опитування допоможе з’ясувати, у яких саме регіонах і громадах люди хотіли б оселитися постійно.

Одночасно відомство розглядає варіанти підтримки сільських громад, які мають вільні житлові приміщення або можливість їх облаштування для проживання переселенців. Такі громади зможуть отримати додаткову державну допомогу на облаштування житла, відновлення комунікацій, проведення ремонтів і створення належних умов для довготривалого проживання нових мешканців.

Крім цього, Міністерство започатковує ще один проєкт соціальної підтримки, який стосується безкоштовного житла для переселенців в Одеській області та інших регіонах, що завершили тривалий курс медсестринського догляду і потребують додаткової допомоги у побуті. У межах цієї ініціативи людям пропонуватимуть житло у спеціально облаштованих приміщеннях із усіма необхідними умовами.

Проживання у таких помешканнях надаватиметься на обмежений термін — до одного року безоплатно. За цей час переселенці зможуть отримати повний спектр соціальних послуг, серед яких — допомога у веденні домашнього господарства, приготуванні їжі, вирішенні побутових питань, відновленні навичок самостійного життя та адаптації у новій громаді.

Окрім того, планується залучення соціальних працівників і фахівців різних служб, незалежно від форми їхньої власності, для надання психологічної підтримки, консультацій і допомоги у взаємодії з місцевими органами влади.

