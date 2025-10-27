Министерство начинает еще один проект социальной поддержки, который касается бесплатного жилья для переселенцев в Одесской области и других регионах.

Минсоцполитики объявило о разработке новой государственной программы, направленной на обеспечение жильем переселенцев в Одесской области и в других регионах Украины, пишет Politeka.

Отмечается, что значительная часть переселенцев пенсионного возраста, ныне проживающих в санаториях и временных приютах, выразила желание переехать в сельскую местность, где проживание может быть более спокойным и доступным.

В связи с этим Министерство социальной политики планирует провести опрос среди внутренне перемещенных лиц, находящихся в местах временного размещения. Опрос поможет выяснить, в каких регионах и общинах люди хотели бы поселиться постоянно.

Одновременно ведомство рассматривает варианты поддержки сельских общин, имеющих свободные жилые помещения или возможность их обустройства для проживания переселенцев. Такие общины смогут получить дополнительную государственную помощь по обустройству жилья, восстановлению коммуникаций, проведению ремонтов и созданию надлежащих условий для длительного проживания новых жителей.

Кроме этого, Министерство начинает еще один проект социальной поддержки, который касается бесплатного жилья для переселенцев в Одесской области и других регионах, завершивших длительный курс медсестринского ухода и нуждающихся в дополнительной помощи в быту. В рамках этой инициативы людям будут предлагать жилье в специально оборудованных помещениях со всеми необходимыми условиями.

Проживание в таких помещениях будет предоставляться на ограниченный срок – до одного года безвозмездно. За это время переселенцы смогут получить полный спектр социальных услуг, среди которых помощь в ведении домашнего хозяйства, приготовлении пищи, решении бытовых вопросов, восстановлении навыков самостоятельной жизни и адаптации в новой общине.

Кроме того, планируется привлечение социальных работников и специалистов разных служб, независимо от формы их собственности, для оказания психологической поддержки, консультаций и помощи во взаимодействии с местными органами власти.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.