Начало отопительного сезона 2025 в Закарпатской области отмечается высоким уровнем готовности коммунальной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, сообщает Politeka.

В ходе расширенного заседания оперативного штаба, возглавленного заместителем председателя Закарпатской областной военной администрации Ростиславом Прицаком, были заслушаны отчеты районных администраций, территориальных общин и специалистов структурных подразделений ОВА. Основное внимание уделялось состоянию жилищно-коммунальных объектов, социальных учреждений и транспортной системы, а также обеспечению готовности дорожных служб к зимним условиям.

По данным штаба, полную техническую готовность к началу отопительного сезона имеют 1308 котельных, 3168 жилых домов, 563 школы, 582 детских сада и 27 медицинских учреждений, включая больницы и поликлиники. Уже в 14 территориальных общинах подачу тепла приступили из-за снижения среднесуточных температур.

На национальном уровне рекомендуется запуск систем отопления только при необходимости, что позволяет экономить энергоресурсы. В Закарпатской ОВА подчеркнули, что рациональное использование ресурсов остается приоритетной задачей этого сезона.

В Ужгороде со 2 октября официально разрешено начинать отопительный сезон в учебных заведениях, здравоохранении, культуре и других бюджетных учреждениях. Соответствующее распоряжение подписал мэр. Руководителям учреждений рекомендовано подавать тепло при снижении температурного режима ниже нормативного.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Закарпатской области сопровождается полной готовностью котельных и заведений социальной сферы, а также вниманием к экономному использованию энергоресурсов и безопасному функционированию транспортной инфраструктуры.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие постановления №812, регулирующего поставки газа для тепловых компаний и бюджетных учреждений. Срок, ранее истекавший 31 октября 2025 года, продлен до 31 марта 2026 года , что обеспечивает бесперебойную подачу газа для школ, больниц и жилых домов в новом отопительном сезоне.

