У кількох населених пунктах Київської області введуть тимчасовий графік відключення газу з 28 жовтня по 5 листопада.

Графік відключення газу з 28 жовтня по 5 листопада у Київській області принесе незручності мешканцям кількох районів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", роботи проводитимуть у рамках технічного обслуговування й реконструкції мереж.

Графік відключення газу з 28 жовтня по 5 листопада у Київській області передбачає кілька етапів. Перш за все, у Требухові Броварського району заплановано проведення планових ремонтних робіт. З 28.10 по 31.10 постачання блакитного алива тут буде тимчасово припинене.

29.10 ремонтні бригади працюватимуть у Білій Церкві. Через реконструкцію системи газопостачання з 09:00 до 17:00 буде призупинено подачу блакитного палива до мешканців багатоквартирного будинку на бульварі Олександрійський, 77.

Наступний етап робіт запланований на 3.11. Цього дня також частково обмежать газопостачання у Білій Церкві. Незручності торкнуться вулиць Таращанська та Миколи Амосова. Ремонти розпочнуться о 08:00 і триватимуть до 17:00.

У графік відключення газу з 28 жовтня по 5 листопада у Київській області внесено й село Фурси. Тут ремонтні заходи проходитимуть 4.11. У цей день газопостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 17:00 на вулицях Дачна та Ярослава Мудрого.

Заключний етап робіт заплановано на 5.11, коли знову частково припинять газопостачання у Фурсах. Обмеження передбачено для вулиць Польова, Кільцева, Сагайдачного, Незалежності та Грушевського. Всі необхідні заходи планують завершити в період з 08:00 до 17:00.

