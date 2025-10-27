В нескольких населенных пунктах Киевской области будет введен временный график отключения газа с 28 октября по 5 ноября.

График отключения газа с 28 октября по 5 ноября в Киевской области доставит неудобства жителям нескольких районов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсети", работы будут проводиться в рамках технического обслуживания и реконструкции сетей.

График отключения газа с 28 октября по 5 ноября в Киевской области предусматривает несколько этапов. Прежде всего, в Требухове Броварского района запланировано проведение плановых ремонтных работ. С 28.10 по 31.10 поставки голубого масла здесь будут временно прекращены.

29:10 ремонтные бригады будут работать в Белой Церкви. Из-за реконструкции системы газоснабжения с 09:00 до 17:00 будет приостановлена ​​подача голубого топлива к жильцам многоквартирного дома на бульваре Александрийский, 77.

Следующий этап работ запланирован на 3.11. В этот день также частично ограничат газоснабжение в Белой Церкви. Неудобства коснутся улиц Таращанской и Николая Амосова. Ремонты начнутся в 08:00 и продлятся до 17:00.

В график отключения газа с 28 октября по 5 ноября в Киевской области внесено и село Фурсы. Здесь ремонтные мероприятия будут проходить 4.11. В этот день газоснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 17:00 по улицам Дачная и Ярослава Мудрого.

Заключительный этап работ запланирован на 5.11, когда снова частично прекратят газоснабжение в Фурсах. Ограничения предусмотрены для улиц Полевая, Кольцевая, Сагайдачного, Независимости и Грушевского. Все необходимые мероприятия планируется завершить в период с 08:00 до 17:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.