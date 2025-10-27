Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює торгівлю, обслуговування й логістику.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області включає кілька напрямів зайнятості, що дає змогу обрати зручний режим, стабільну оплату й комфортні умови, повідомляє Politeka.

Вакансії публікуються на порталі work.ua, де місцеві роботодавці розміщують пропозиції для кандидатів з різним досвідом.

В місті Остер мережа «THRASH! ТРАШ!» шукає продавця-касира. Оплата — 14 500–16 000 грн, можливе працевлаштування на повний або частковий робочий час. Функції: розрахунки з покупцями, приймання товару, контроль цінників, порядок в залі, викладка продукції. Компанія гарантує офіційне оформлення, навчання без досвіду, сучасні умови праці та кар’єрні перспективи.

В Чернігові Vodafone Retail Україна пропонує позицію продавця-консультанта. Початковий дохід — 18 000–21 500 грн плюс бонуси. Обов’язки: консультації, продажі смартфонів і аксесуарів, робота з касою, інвентаризація, участь в акціях, викладка товарів. Передбачено офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, відпустки, медичне страхування і наставництво.

Також є вакансія комірника-комплектувальника у COMFY (Велика Димерка). Заробіток — 25 000–35 000 грн. Завдання: приймання, розвантаження, перевірка якості, внесення даних у систему, пакування і підготовка замовлень. Графік змінний, виплати двічі на місяць, передбачені премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює торгівлю, обслуговування й логістику; вакансії гарантують офіційне працевлаштування, стабільну оплату, навчання та підтримку, що дозволяє залишатися активними.

