Работа для пенсионеров в Черниговской области включает торговлю, обслуживание и логистику.

Работа для пенсионеров в Черниговской области включает в себя несколько направлений занятости, что позволяет выбрать удобный режим, стабильную оплату и комфортные условия, сообщает Politeka.

Вакансии публикуются на портале work.ua , где местные работодатели размещают предложения для кандидатов с разным опытом.

В городе Остер сеть «THRASH! ТРАШ!» ищет продавца-кассира . Оплата - 14 500-16 000 грн, возможно трудоустройство на полное или частичное рабочее время. Функции: расчеты с покупателями, прием товара, контроль ценников, порядок в зале, выкладка продукции. Компания гарантирует официальное оформление, обучение без опыта, современные условия труда и карьерные перспективы.

В Чернигове Vodafone Retail Украина предлагает позицию продавца-консультанта . Начальный доход – 18 000–21 500 грн плюс бонусы. Обязанности: консультации, продаж смартфонов и аксессуаров, работа с кассой, инвентаризация, участие в акциях, выкладка товаров. Предусмотрено официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, отпуска, медицинское страхование и наставничество.

Также есть вакансия кладовщика-комплектовщика в COMFY (Большая Дымерка). Заработок – 25 000–35 000 грн. Задачи: прием, разгрузка, проверка качества, внесение данных в систему, упаковка и подготовка заказов. График переменный, выплаты дважды в месяц, предусмотренные премии.

Следовательно, работа для пенсионеров в Черниговской области включает торговлю, обслуживание и логистику; вакансии гарантируют официальное трудоустройство, стабильную оплату, обучение и поддержку, что позволяет оставаться активными.

