Нова система оплати проїзду в Одесі розширює зручність користування транспортом, роблячи процес швидшим і доступнішим для всіх пасажирів.

Нова система оплати проїзду в Одесі запроваджена у міському електротранспорті, що спрощує користування трамваями та тролейбусами для пасажирів, повідомляє Politeka.

Відтепер оплату можна здійснити банківською карткою будь-якого українського банку без використання застосунку «Приват24».

За інформацією депутата міськради та голови транспортної комісії Петра Обухова, усі QR-коди в салонах оновлено. Щоб придбати квиток, достатньо відсканувати код камерою смартфона та провести оплату карткою. Такий спосіб діє для одноразової поїздки, про що повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс».

Кореспонденти Odesa Online перевірили, що електронні проїзні терміном від 7 до 90 днів поки залишаються доступними лише у застосунку «Приват24». Однак основна зміна полягає в тому, що тепер не потрібно мати саме цей сервіс, щоб оплатити звичайний квиток у міському електротранспорті.

Крім того, в місті з’явилася можливість відстежувати рух маршрутних таксі онлайн. Для цього можна скористатися мобільними програмами EasyWay та MISTO. Хоча наразі не всі маршрути інтегровані в систему, більшість уже відображаються на мапі в режимі реального часу, що дозволяє зручно планувати поїздку.

Петро Обухов зазначив, що подальшим кроком має стати можливість оплати карткою також у маршрутках. На його думку, технічно це реально реалізувати приблизно за місяць, але рішення залежить від міської влади.

Отже, нова система оплати проїзду в Одесі розширює зручність користування транспортом, роблячи процес швидшим і доступнішим для всіх пасажирів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.