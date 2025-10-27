Новая система оплаты проезда в Одессе расширяет удобство использования транспорта, делая процесс более быстрым и доступным для всех пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Одессе внедрена в городском электротранспорте, упрощающем пользование трамваями и троллейбусами для пассажиров, сообщает Politeka.

Теперь оплату можно осуществить банковской картой любого украинского банка без использования приложения «Приват24».

По информации депутата горсовета и главы транспортной комиссии Петра Обухова, все QR-коды в салонах обновлены. Чтобы приобрести билет, достаточно отсканировать код камерой смартфона и произвести оплату картой. Такой способ действует для одноразовой поездки, о чем сообщили в коммунальном предприятии «Одессэлектротранс».

Корреспонденты Odesa Online проверили, что электронные проездные сроком от 7 до 90 дней пока остаются доступными только в приват24. Однако основное изменение в том, что теперь не нужно иметь именно этот сервис, чтобы оплатить обычный билет в городском электротранспорте.

Кроме того, в городе появилась возможность отслеживать движение маршрутных такси онлайн. Для этого можно использовать мобильные приложения EasyWay и MISTO. Хотя не все маршруты интегрированы в систему, большинство уже отображаются на карте в режиме реального времени, что позволяет удобно планировать поездку.

Петр Обухов отметил, что дальнейшим шагом должна стать возможность оплаты картой также в маршрутках. По его мнению, технически это реально реализовать примерно через месяц, но решение зависит от городских властей.

Итак, новая система оплаты проезда в Одессе расширяет удобство использования транспорта, делая процесс более быстрым и доступным для всех пассажиров.

