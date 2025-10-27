Обмеження руху транспорту в Києві матиме тимчасовий характер і діятиме протягом двох днів наприкінці жовтня.

28 та 29 жовтня запроваджується обмеження руху транспорту в Києві на проспекті Маршала Рокоссовського, що в Оболонському районі столиці, повідомляє Politeka.

Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», роботи триватимуть обидва дні з 8:00 до 23:00. Причиною тимчасових змін стане укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття на визначеній ділянці проспекту.

Під час проведення робіт дорожники планують оновити проїжджу частину між вулицями Юрія Кондратюка та Полярною. Саме на цій частині магістралі передбачено часткове перекриття руху транспортних засобів. Такі заходи спрямовані на покращення стану дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки пересування.

У «Київавтодорі» наголосили, що усі ремонтні роботи здійснюватимуться лише за сприятливих погодних умов, адже від температури та вологості залежить якість асфальтування. У разі несприятливих погодних факторів терміни виконання можуть бути змінені, про що водіїв проінформують додатково.

Міська адміністрація звертається до мешканців столиці з проханням поставитися до ситуації з розумінням. Тимчасові обмеження необхідні для якісного завершення ремонту дорожнього покриття. Водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи обмеження, щоб уникнути заторів і не створювати додаткове навантаження на сусідні вулиці.

Комунальники приносять вибачення за можливі незручності та закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки поблизу ділянки, де проводяться ремонтні роботи.

Отже, обмеження руху транспорту в Києві на проспекті Маршала Рокоссовського матиме тимчасовий характер і діятиме протягом двох днів наприкінці жовтня, щоб забезпечити оновлення важливої транспортної артерії Оболонського району.

