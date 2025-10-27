Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 28 по 29 жовтня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 28 по 29 жовтня в Полтавській області через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла з 28 по 29 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 28 жовтня 2025 року в населеному пункті Чорнухи з 08:00 до 16:30 на вулицях:

Богдана В`язовського (б. 1, 1а, 2, 2а, 6),

Злагоди (б. 3),

Масленнікова (б. 2),

Миру (б. 21, 23, 23А, 25а, 27, 29, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84).

Також не буде електроенергії 28 числа у селі Вороньки з 8 до 16:30 години на вулицях:

Бригадна (б. 3, 5, 6, 7, 10, 14, 17),

Буденна (б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 21, 27, 31, 37),

Господарська (б. 2, 3, 4, 9, 13, 15),

Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94),

Кооперативна (б. 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22),

Косенкове (б. 9, 18, 21, 24),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 37, 46),

Очакова (б. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 77, 82),

Перелета (б. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26),

Перемоги (б. 1, 4а, 5, 6, 7, 10, 11, 11а, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 99, 101, 103),

пров.Перемоги (б. 6),

Садова (б. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 33, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64),

Сергія Сердюки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11),

Січкаря (б. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 53, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 73а, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 95),

Соборна (б. 1, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 30, 33, 34, 34а, 35),

Турянівська (б. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47).

Також варто підготуватись жителям міста Горішні Плавні, що проживають за адресою: просп. Героїв Дніпра, 86, 88, 94, 96. Тут світла не буде з 08:00 - 17:00.

Можливі перерви в електропостачанні також 29 числа у населеному пункті Пізники з 08:00 до 16:30 за адресами:

Г.С. Сковороди (б. 1, 2, 3а, 8, 10, 11, 30, 30а, 31, 32, 33, 37, 41, 67),

пров.Кільцевий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19),

Клинівська (б. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12),

Острівська (б. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 17:00 години в населеному пункті Грушківка за адресами:

Заярівська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Лесі Українки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексія Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемоги (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Як дізнатися про відключення, якщо вони все ж виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали "Полтаваобленерго", де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду в Полтавській області: кому готуватися до рекорно великих цифр у платіжках.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: хто отримує більші платіжки.