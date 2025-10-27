Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 28 по 29 октября в Полтавской области.

Введен график отключения света с 28 по 29 октября в Полтавской области из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому был составлен график отключения света с 28 по 29 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 28 октября 2025 года в населенном пункте Чернухи с 08:00 до 16:30 на улицах:

Богдана Вязовского (б. 1, 1а, 2, 2а, 6),

Злагоды (б. 3),

Масленникова (р. 2),

Миру (б. 21, 23, 23А, 25а, 27, 29, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84).

Также не будет электроэнергии 28 числа в селе Вороньки с 8 до 16:30 на улицах:

Брыгадна (б. 3, 5, 6, 7, 10, 14, 17),

Буденна (б. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 21, 27, 31, 37),

Господарська (б. 2, 3, 4, 9, 13, 15),

Захысныкив Батькивщыны (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94),

Кооператывна (б. 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22),

Косенкове (б. 9, 18, 21, 24),

Лысова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 37, 46),

Очакова (б. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 77, 82),

Перелета (б. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26),

Перемогы (б. 1, 4а, 5, 6, 7, 10, 11, 11а, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 99, 101, 103),

пров.Перемогы (б. 6),

Садова (б. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 33, 34, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64),

Сергия Сердюкы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11),

Сичкаря (б. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 53, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 73а, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 95),

Соборна (б. 1, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 30, 33, 34, 34а, 35),

Турянивська (б. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47).

Также стоит подготовиться проживающим в городе Горишни Плавни по адресу: просп. Героев Днепра, 86, 88, 94, 96. Здесь света не будет с 08:00 – 17:00.

Возможны перерывы в электроснабжении также 29 числа в населенном пункте Пизныкы с 08:00 до 16:30 по адресу:

Г.С. Сковороды (б. 1, 2, 3а, 8, 10, 11, 30, 30а, 31, 32, 33, 37, 41, 67),

пер.Кольцевой (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19),

Клиновская (б. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12),

Островская (б. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47 57, 59, 60, 63).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 17:00 в населенном пункте Грушкивка по адресам:

Заяровская (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Леси Украинки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексия Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемогы (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Как узнать об отключениях, если они все же возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

