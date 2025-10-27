Ограничение движения транспорта в Киеве будет носить временный характер и будет действовать в течение двух дней в конце октября.

28 и 29 октября вводится ограничение движения транспорта в Киеве на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе столицы, сообщает Politeka.

Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», работы продлятся оба дня с 8:00 до 23:00. Причиной временных изменений станет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на определенном участке проспекта.

Во время проведения работ дорожники планируют обновить проезжую часть между улицами Юрия Кондратюка и Полярной. Именно на этой части магистрали предусмотрено частичное перекрытие движения транспортных средств. Такие меры направлены на улучшение состояния дорожной инфраструктуры и повышение безопасности передвижения.

В «Киевавтодоре» отметили, что все ремонтные работы будут производиться только при благоприятных погодных условиях, ведь от температуры и влажности зависит качество асфальтирования. В случае неблагоприятных погодных факторов сроки выполнения могут изменяться, о чем водителей проинформируют дополнительно.

Городская администрация обращается к жителям столицы с просьбой отнестись к ситуации с пониманием. Временные ограничения необходимы для качественного завершения ремонта дорожного покрытия. Водителям советуют заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения, чтобы избежать пробок и не создавать дополнительную нагрузку на соседние улицы.

Коммунальщики приносят извинения за возможные неудобства и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности вблизи участка, где проводятся ремонтные работы.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Киеве на проспекте Маршала Рокоссовского будет носить временный характер и будет действовать в течение двух дней в конце октября, чтобы обеспечить обновление важной транспортной артерии Оболонского района.

